伊朗外長率代表團赴羅馬　將與美國進行第五輪核談判

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）5月23日據報已率代表團前往意大利羅馬，參加與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的第五輪核談判。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，此次會談將於意大利下午1點（香港時間晚上7點）在羅馬開始。



法媒法新社報道，在第五輪談判前，阿拉格齊表示，伊朗與美國之間仍存在「根本分歧」，若美國想阻止伊朗濃縮鈾，雙方根本不會達成協議。但阿拉格齊補充說，伊朗願意對其核設施進行更多檢查。

2025年4月12日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在阿曼參與美伊談判後，與伊朗代表團成員交談。（Reuters）

美伊此前在阿曼的第四輪會談因濃縮鈾問題引發爭執而告終。威特科夫表示，美國「不會批准哪怕是1％」的濃縮鈾，而伊朗則引用《禁止擴散條約》（Non-Proliferation Treaty）賦予其的權利，稱伊朗對濃縮鈾的立場是不能妥協的紅線。

目前，伊朗鈾濃縮濃度已達60%，遠高於協議規定的3.67%的上限，但低於製造核彈頭所需的90%的濃度。有伊朗分析師表示，此次會談伊朗仍不太可能讓步。