希斯路機場停擺｜國家電網：本可避免　機場CEO沒通宵應對惹議

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一座變電站3月21日起火，導致機場大停電並須全面關閉，直到22日才徹底恢復營運，事件造成軒然大波。英國家電網行政總裁在事後向傳媒表示，即使機場鄰近的變電站發生大火，機場當時的電力供應充足，可確保其正常運作。與此同時，希斯路機場行政總裁被媒體踢爆，在事發當晚，他選擇回家休息，而不是留在機場通宵工作應對事故，事件英國引來極大爭議。



《衛報》23日報道，在大火迫使北海德變電站（North Hyde substation）關閉導致希斯路機場停擺，英國家電網行政總裁佩蒂格魯（John Pettigrew）首次發表講話指，事發時為希思路機場供電的另外兩座變電站當時仍在運行，可以為機場提供維持運作所需的全部電力。

他向《金融時報》表示：「變電站並不缺乏供電量，每個變電站單獨都可以為希思路機場提供足夠的電力。」

2025年3月13日，美國德州休士頓，英國家電網（National Grid）行政總裁佩蒂格鲁（John Pettigrew）在美國能源週 (CERAWeek) 上發表講話。（Reuters）

據報道，英國政府已下令就機場關閉進行調查；希斯路機場已於23日恢復正常運作。據估計，這次停飛給航空業造成了約6,000至7,000萬英鎊（約6至7萬億港元）的損失，並打亂全球全國20萬旅客的行程。

英國能源大臣文立杉（Ed Miliband）表示，針對希思路機場停擺事件以及英國「關鍵國家基礎設施的能源恢復能力」，英國政府將致力還原事件始末並從中吸取教訓。

2025年3月21日，英國海斯（Hayes）的北海德變電站（North Hyde Electricity Substation）發生大火，導致鄰近的希斯路機場因停電而關閉。（Reuters）

與此同時，希斯路機場行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）被《每日郵報》揭發，在事發當晚並沒有留守大本營支持大局，而是選擇回家就親。

據報道，沃爾比耶20日（周四）晚上11點正身處倫敦市中心參加一個活動，希斯路機場其後突然停電，他當時有返回機場辦公。

報道指，當停擺的情況明朗化後，機場高層領導人被分成兩組「黃金指揮部」（gold commands）。

在21日凌晨時分，由沃爾比耶率領的指揮小組決定就寢，他的副手埃查韋 (Javier Echave) 接手管理並最終決定關閉機場，並於凌晨1時44分向機組人員發出通知。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）發表聲明，表示由於附近變電站發生火警，機場運作出現延誤。（Getty）

沃爾比耶於21日上午7時30分透過電話恢復工作，並於上午9時返回希思路機場總部 的辦公室。

消息人士向《星期日泰晤士報》透露，讓沃爾比耶就寢的決定是基於安全考慮。機場管理層當時認為，行政總裁需獲得足夠的休息才能夠作出清晰準確的決定。

報道最後提到，英國航空公司行政總裁道爾 （Sean Doyle） 和維珍航空行政總裁維斯 （Shai Weiss） 20日晚都在其公布通宵工作。