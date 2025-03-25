希斯路機場停擺｜倘未獲足夠賠償　逾90間航空公司或對機場提訴訟

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一座變電站3月21日起火，導致機場大停電，一度須全面關閉，逾1,300航班、25萬乘客受影響。英媒24日報道，代表超過90間航空公司的希斯路機場航空公司委員會（Heathrow AOC）表示，如果機場和航空公司無法就機場關閉所產生的賠償費用達成協議，他們或將對機場提出法律訴訟。



英國天空新聞（Sky News）報道，希斯路機場航空公司委員會負責人Nigel Wicking受訪時批評，希思路機場作為世界上最昂貴機場之一，多年來在建設上花費巨額資金，機場發生停電而全面關閉的情況完全不合理。

他也批評了希思路機場的溝通方式，指航空公司不得不等到21日午夜才確認2號航站樓將於翌日開放，並形容這一溝通問題實在「令人震驚」。

2025年3月22日，在倫敦希斯路機場附近一座變電站起火導致機場大停電後翌日，人們在機場的2號航站樓內行走。（Reuters）

Nigel Wicking強調，希望能夠在某個時間點「友好地」與機場方面就賠償達成協議，但如果航空公司沒有得到足夠的補償和費用賠償，他們便可能會採取法律行動。

他補充說：「我希望不用（採取法律行為），但在某些情況下，這是你嘗試過其他方法後，唯一的出路。」

2025年1月28日，一架英國航空的客機準備在降落英國的希斯洛機場時，飛過一牌道路指示牌。（REUTERS）

目前，英國能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）已下令對機場停電一事展開調查，調查將由國家能源系統營運商（National Energy System Operator）主導。