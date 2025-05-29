面對特朗普加徵10%關稅歐盟料將單方面讓步　法國成唯一反對國家

歐盟貿易談判代表據報私下承認，不太可能推翻美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10%的關稅底線，歐洲或需做出更大讓步才能避免全面貿易戰。而法國是唯一公開反對讓步接受10%關稅的歐盟國家。



英媒報道，儘管市場對美歐談判進展持樂觀態度，但歐盟高級官員私下認為談判前景暗淡。據官員和外交官稱，歐盟委員會已告知歐盟成員國，特朗普的10%基準關稅可能會繼續維持，歐盟面臨讓步或報復的艱難選擇。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）5月26日與特朗普通話後，美國宣布把歐盟貿易談判的截止日期延長至7月9日，即原定6月1日起對歐盟加徵50%的關稅，至少暫緩至7月9日實施。

2020年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在會議上面見馮德萊恩。（Reuters）

儘管特朗普願意推遲徵收關稅時間，但據了解會談人士透露，馮德萊恩幕僚長賽伯特（Björn Seibert）在通話後向歐盟各國大使們對談判仍抱悲觀。

一名歐盟外交官表示，「特朗普對談判解決方案毫無興趣。他希望我們屈服，否則將面臨懲罰性關稅。」