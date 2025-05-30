美國聯邦上訴法院：暫時恢復特朗普關稅

據路透社5月29日（周四）報道，美國一間聯邦上訴法院宣布，批准特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在上訴期間暫時恢復特朗普在所謂「解放日」宣布的關稅。報道提到，位於紐約市的聯邦法院 -- 國際貿易法院（Court of International Trade）28日下令，鑑於特朗普逾越他的總統權限，禁止他於4月公布的關稅措施生效。



據報道，華盛頓聯邦巡迴上訴法院在裁決中未提供任何法律意見或理據，惟指示該案原告在6月5日前作出回應，並指示特朗普政府在6月9日前提供回應。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

2025年5月28日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）為哥倫比亞特區代理聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）宣誓就職時發表講話。（Reuters）

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）29日較早時候報道，總統特朗普或最快於30日（本周五）要求最高法院（US Supreme Court）立即暫停聯邦法院阻止特朗普多項關稅的裁決，如果聯邦上訴法院不發布暫停下級法院裁決的命令，特朗普將向最高法院尋求「緊急介入」（emergency relief）。