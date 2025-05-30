關稅戰｜與特朗普一周內第二度通電話　石破茂：加深相互了解

儘管美國的聯邦法院裁定美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「解放日」關稅違法，但日本首相石破茂5月29日仍就關稅問題與特朗普通電話，為不到一星期內第二次，雙方通話約25分鐘。石破茂表示，通話主要討論關稅問題，認為相互了解已經加深。分析指出，雙方密切對話的目標，是爭取6月中旬七國集團（G7）峰會時達成協議。石破茂已表示，如果需要，他可以在峰會前訪問美國。



4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

石破茂在通話後表示，與特朗普也就加強外交、安全和經濟領域的合作交換意見。石破茂又稱，日方一直強調，投資比關稅更重要，日本可透過在美投資，為美國創造就業機會，並合作創造更好的產品、建立雙贏關係。

石破茂與特朗普再次對話之際，美日30日將在華府就關稅舉行第四輪談判。日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當相赤澤亮正表示，由於美國財政部長貝森特（Scott Bessent）缺席了上次會議，因此他非常希望這次能與對方會面。他又表示，可考慮從美國採購防衛裝備，將美國視為問題的貿易逆差縮小。

而即將進行的談判也表明，儘管美國的聯邦法院裁定特朗普的「解放日」關稅違法，但美國與多國的貿易談判仍繼續進行。