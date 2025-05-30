特朗普關稅威脅生計　紐約酒商以下犯上告贏政府：難以置信

美國媒體報道，位於紐約市曼哈頓的聯邦法院——國際貿易法院（Court of International Trade）5月28日宣布，三名法官一致裁定，禁止美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於所謂「解放日」公布的關稅措施生效。在這場重大裁決背後的原告是一間由父女經營，來自紐約的小酒商VOS Selections。創辦人Victor Schwartz表示，40年前創辦公司的時候壓根沒想過有一天會跟美國政府對薄公堂，而勝訴的消息更是讓他感到「難以置信」（disbelief）。



據美國媒體報道，VOS Selection的創辦人Victor Schwartz坦承，從未想過自己會站在抵抗美國政府政策的最前線。

Schwartz表示：「這麼說吧，當我40年前創辦VOS Selections時，根本沒想到自己會捲入這樣的事情，捲入一場針對美國行政部門的訴訟。」

Schwartz指：「我只是想把來自世界各個產區、充滿趣味的美味葡萄酒引進美國，賣給志同道合的群體。」

據報道，Schwartz28日（周三）正在準備意粉晚餐時，突然收到來自律師的電郵，告知他贏下了官司。Schwartz當下的反應是：難以置信。然後，他的電話開始響個不停，那些都是媒體的採訪要求和祝賀訊息。

特朗普關稅對小企業構成「生存威脅」

報道指，特朗普政府上任後頒布的關稅對小企業尤其不利，它們必須承受成本飆升和朝令夕改的貿易政策，卻缺乏大企業那樣充裕的現金流。

Schwartz分享道：「他與女兒Chole一起經營VOS Selections；他的公司從法國、黎巴嫩和日本等國的小批量生產商進口葡萄酒、清酒和烈酒，在特朗普總統的第一任期內就已受到了關稅的衝擊。

Schwartz無奈地指：「我們不是大公司，（對關稅政策）不能袖手旁觀。」

當特朗普政府宣布對幾乎所有美國的貿易夥伴開徵前所未有的全球關稅時，Schwartz知道他必須反擊。他認為：「這樣的事情會徹底毀掉你的生意」，並將關稅形容為「生存威脅」（existential threat）。

Schwartz其後聯繫自由正義中心（Liberty Justice Center）的律師，該機構代表VOS和其他四間小型企業（包括一家女性騎行服公司和一家線上漁具商店）向特朗普政府提出訴訟。

經過深思熟慮並與家人商討後，Schwartz同意擔任本案的首席原告（lead plaintiff）。

2025年5月28日，美國際貿易法院宣布，禁止總統特朗普（Donald Trump，左）4月公布的關稅措施生效。在這場裁決背後的原告是一間來自紐約的小酒商VOS Selections。創辦人Victor Schwartz（右）表示，創辦公司的時候從沒想過會跟政府對薄公堂，而勝訴的消息更讓他感到「難以置信」。（Reuters，網絡圖片）

來自自由正義中心的首席律師Jeffrey Schwab表示：「這是一宗非常重要的案件，不僅因為它帶來的經濟影響，還「因為現屆政府正在行使他們不具備的權利」。

Schwartz強調，他對這場官司充滿信心，並計劃在必要時一直打到最高法院。他認為，28日的裁決對世界各地的小企業來說都是一場勝利。

Schwartz興奮地說：「我們取消了關稅。這將改變整件事。」不出所料，他打算開一瓶酒慶祝法官的裁決。