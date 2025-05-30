波音CEO：下月將恢復向中國交付飛機　擬提高 737 Max 每月產量

美國波音公司（Boeing）計劃下月恢復向中國交付飛機。波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）出席一個會議時指，中國表示將會接受波音交付飛機，預計首批飛機於6月交付。早前曾有報道指，中國因應美國關稅措施，要求國內航空公司暫停接收波音飛機。



奧特伯格在會議上表示，波音是美國最大的出口商，公司的飛機產量有助於緩解美國的貿易逆差。他還提及關稅的影響，指公司要為由意大利和日本進口的零件支付關稅，但在出口飛機時，大部分成本可以收回，最終唯一需要支付的成本是涉及交付的稅款。

2015年12月8日，一架波音737MAX飛機停泊在在美國華盛頓州的波音工廠機庫外。（Reuters）

奧特伯格還提到，波音希望提高737 MAX飛機的每月產量，由目前的每月約30架，提高至本年中42架，目標是今年底可以月產47架。但他重申，這將需要獲得美國聯邦航空管理局（FAA）的批准。

對於特朗普政府迅速變化的貿易政策，奧特伯格回應表示：「我個人認為這些政策，從長遠來看不會是永久性的。」