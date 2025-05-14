卡塔爾擬向特朗普贈波音飛機惹爭議 兩黨議員表關注 促交代細節
撰文：劉耀洋
出版：更新：
卡塔爾擬向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贈送一架波音747-8型飛機作為總統專機一事，繼續引起爭議。多名國會共和、民主黨議員相繼對事件表達關注，促政府交代更多細節。
路透社13日報道，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，他認為卡塔爾贈送飛機一事存在很多問題，且將會引起不少爭議，因此將會對相關細節進行大量審查。
參議院商務委員會主席、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）則指，接受卡塔爾贈送的飛機將對美國帶來嚴重的間諜和監視問題。
參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）同日也提出多項質疑，包括卡塔爾會否出資改裝飛機。他反問道，如果費用是由美國政府承擔，為何要美國納稅人花費數億美元，用於一架只會使用一、兩年的飛機。
另外，他也提到有關司法部長邦迪（Pam Bondi）已批准這宗餽贈的報道，並強調民主黨會阻止特朗普提名的檢察長人選，直至後者向國會解釋為何送贈不違反憲法的薪酬條款。
特朗普談卡塔爾贈禮：昂貴的飛機不收下是「笨蛋」｜有片特朗普傳獲贈豪華客機改裝空軍一號 卡塔爾：消息不實+未有決定特朗普訪中東將收超貴重禮物？傳卡塔爾贈豪華客機 可作空軍一號內塔尼亞胡斥「玩兩面手法」 卡塔爾：堅決反對煽動性言論