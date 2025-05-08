美軍：波音提出2027年交付新型「空軍一號」飛機

路透社報道，美國空軍官員周三（5月7日）表示，波音公司（Boeing）已提出在2027年交付新版的「空軍一號」（Air Force One）總統專機。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任期曾與波音就採購新型747-8飛機進行談判，最初預計將於2024年交付。

美國空軍代理助理部長Darlene Costello向眾議院軍事委員會表示：「我們正在考慮為實現該日期交付而可能需要權衡的各種要求，因此我不一定能保證按期交付，但他們提議將其提前到2027年。」

2025年4月25日，美國總統特朗普搭乘空軍一號抵達意大利羅馬附近的菲烏米奇諾（Fiumicino）機場。（Reuters）

她還表示，政府已暫時取消生產設施的一些安全要求，這使得波音在組裝飛機時更加「高效和富有成效」。該助理部長說，還有一些問題需要處理，一旦解決，就能對交貨時間表做出更好的估計。

新型747-8飛機原定在2024年交付。但由於人手短缺、設計製造和供應鏈問題等，項目一再拖延。今年2月中旬，特朗普對波音表達不滿，但排除其歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）作為替代方案。