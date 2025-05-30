TikTok收購印尼最大電商Tokopedia　監管機構調查認定存壟斷風險

中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok去年收購印尼最大電子商務平台Tokopedia後，當地反壟斷監管機構5月28日表示，他們經調查認定收購存在壟斷風險。



路透社報道，印尼反壟斷監管機構稱，他們在調查後發現，收購後市場集中度明顯上升，並存在因市場主導地位，導致商品價格上升的可能性。

監管機構已對TikTok和Tokopedia列出多項要求清單，其中包括確定支付與物流系統的開放性，並且禁止自我偏好和掠奪性定價行為。

這張2020年11月19日拍攝的設計圖片中，可以看到一部顯示着印尼最大電子商務平台Tokopedia標誌的手機。（Getty）

監管機構還要求TikTok及Tokopedia未來兩年都要定期提交季度報告，並提供收購前後物流和支付合作夥伴的名單及協議文件。

印尼當局有權按調查結果，裁定收購違反競爭法，並施以罰款或發布行政禁令，而下一次聽證會將於6月10日召開。

這張路透社2022年8月22日拍攝的設計圖片中，可以看到鍵盤上有一部手機，而其螢幕上則顯示着TikTok標誌。（Reuters）

TikTok2024年1月與印尼GoTo Group完成一項交易，斥資15億美元（約117億港元）成立合資公司。當中，TikTok的印尼網上商店業務，與GoTo旗下Tokopedia合併，前者持有合資公司75.01%股權。