特朗普關稅措施屢受阻　美媒：華府已籌劃「2階段後備方案」

美國國際貿易法院（Court of International Trade）禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於「解放日」公布的關稅措施生效後，再有法院頒令禁止「對等關稅」生效。對此，政府已就前一宗裁決提出上訴並獲法院批准暫時恢復相關措施。美媒5月29日報道，特朗普貿易團隊已準備各種應對措施，包括一個「2階段後備方案」，以在敗訴後也可繼續實施關稅政策。



《華爾街日報》引述消息人士稱，特朗普政府正考慮一項臨時措施，先以1974年《貿易法》的122條款對美國有巨額貿易逆差的國家徵收為期150天、稅額15%以內的關稅。

2025年5月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮，為哥倫比亞特區臨時美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）舉行宣誓就職儀式時發表講話。（Reuters）

此舉將為特朗普爭取時間，以便他能根據同一法律的301條款制定對外國關稅。報道指，引用這條款實施關稅需要漫長的通知和徵求意見過程，但政府官員認為，此舉在法律上更站得住腳。

消息人士補充，特朗普尚未對上述方案作出最終決定，政府或會因應關稅訴訟的狀態暫緩實施任何替代計劃。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）29日已強調，即使最終敗訴，政府也會尋求通過其他方式實施關稅。