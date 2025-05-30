特朗普關稅面臨訴訟　納瓦羅： 倘敗訴將尋求以其他方式實施

美國國際貿易法院（Court of International Trade）禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於「解放日」公布的關稅措施生效後，再有法院頒令禁止「對等關稅」生效。對此，政府已就前一宗裁決提出上訴並獲法院批准暫時恢復相關措施。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）5月29日強調，美國的關稅措施目前仍然有效，即使最終敗訴，政府也會尋求通過其他方式實施關稅。



路透社報道，法院裁定，特朗普針對存在貿易逆差的國家，引用《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）全面實施關稅，是超越總統權限。

2025年5月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮，為哥倫比亞特區臨時美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）舉行宣誓就職儀式時發表講話。（Reuters）

納瓦羅周四對記者表示，如果政府敗訴，無法再透過IEEPA實施關稅，他們或會引用232條款或301條款徵收關稅。

他也提到，政府或會以另外兩項從未使用過的貿易條款對外加徵關稅，包括1930年《關稅法》（又稱《斯姆特-霍利關稅法》）第338條款及1974年《貿易法》第122條款。

英國廣播公司（BBC）報道，特朗普以國家安全為由對汽車、鋼鐵和鋁徵收的關稅，便是以232條款為基礎，且尚未有任何法院推翻這項措施。根據該法律，他可以將關稅擴大到半導體和木材等其他行業。

2025年4月30日，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮外向記者發接講話。（Reuters）

第301條款下的關稅也未受法院裁決影響，特朗普在其第一任期內，便是引用該條款對中國徵收關稅。

而納瓦羅提到的第338條款，過去數十年都未被引用，該條款允許總統對在貿易上「歧視」（discriminate）美國的國家徵收高達50%的關稅。