朝鮮據報向俄羅斯提供100枚彈道飛彈

根據美國及其主要盟友5月29日發布的一份新報告，朝鮮違反制裁規定向俄羅斯提供至少100枚彈道飛彈和超過1.1萬人的部隊，並使得莫斯科得以「加強對烏克蘭城市的飛彈襲擊，包括針對關鍵民用基礎設施的定點打擊」。報告批評，這些行為「公然違反」了聯合國決議。



這份報告是由多邊制裁監測組（MSMT）編寫，這是一個由包括日本、美國和韓國在內的11個國家組成的小組，該小組一直致力於記錄違反聯合國安理會就朝鮮核武器和飛彈計劃所實施制裁的情況。報告同時指出，俄羅斯作為回報幫助朝鮮「為其軍事項目提供資金」，並提高其彈道飛彈的精確度。

報告又指，朝鮮從2023年9月起向俄羅斯提供相當於2萬個集裝箱的炮彈與相關物資，包括82毫米、122毫米、130毫米、152毫米和170毫米口徑的各類炮彈等。

韓國家情報院2024年10月18日公布的這張照片中，聲稱有400名朝鮮士兵在俄羅斯烏蘇里斯克（Ussuriysk）的軍事設施聚集。（韓國家情報院網站）

報告還披露，俄羅斯去年11月以後向朝鮮提供短程防空導彈系統、電子戰體系、電波干擾設備等武器體系，並傳授其操作方法。

多邊制裁監測組表示，將與聯合國安理會合作，以查明更多參與幫助朝鮮逃避聯合國制裁的個人、實體和船隻。