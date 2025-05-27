美國發展「金穹」導彈系統　朝鮮批非常危險：把核戰帶到外太空

朝鮮外交部5月27日批評美國「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統計劃是一項「非常危險的威脅性舉措」，並指該項目代表着一種「外太空核戰爭」的設想場景。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）20日宣布，他已選定「金穹」導彈防禦系統的設計方案，並任命了這項雄心勃勃、耗資1750億美元（約1.37萬億港元）計劃的負責人。

圖為2019年2月24日，越南河內懸掛美國和朝鮮的國旗。（Getty）

朝鮮中央通訊社27日稱，朝鮮外交部美國研究所批評，「金穹」計劃是「美國優先」的典型產物，是自以為是、傲慢專橫、專斷專行的典型表現。

美國「金穹」計劃的目標是利用遍布全球的數千顆衛星組成的網絡，配備先進的傳感器和攔截器，攔截從中國、伊朗、朝鮮或俄羅斯等國發射的潛在來襲導彈。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

中國上週表示對該項目「嚴重關切」，並呼籲華盛頓放棄開發相關武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

