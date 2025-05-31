馬克龍：歐美處理烏克蘭問題　影響應對亞洲危機信譽

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）指出，如果美國和歐洲無法在短期內解決烏克蘭問題，那麼歐美「假裝」要處理亞太地區任何危機的可信度將非常低。



俄烏戰爭2022年爆發，至今持續超過三年。馬克龍周五（5月30日）在第22屆香格里拉對話發表主旨演講後，在回答現場觀眾提問歐洲在亞太地區是否能扮演軍事角色時，給出上述回答。

他說，烏克蘭發生的戰爭明顯違反國際法，是不能接受。他說，歐洲已準備好幫忙、提供經濟援助與能力，戰至「最後一名烏克蘭士兵」。他強調，「我們的信譽正面臨考驗，這也是為甚麼一切都是相互關聯的」。

圖為2025年5月30日，法國總統馬克龍現身新加坡，出席香格里拉論壇。（Reuters）

馬克龍在發表主旨演說時也談到這一點。他指出，若我們認為可以允許俄羅斯在沒有任何限制、約束，在國際秩序沒有任何回應的情況下，奪取烏克蘭部分領土，「那麼未來台灣會如何？哪天菲律賓發生事情又將如何？」

「烏克蘭問題關乎我們共同的信譽，需證明我們依然有能力維護領土完整和主權獨立。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

