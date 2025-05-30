馬克龍與妻子專機「耍花槍」斷正　讀唇專家解畫：「廢柴死開」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前訪問越南時，被拍到疑似在總統專機上遭妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）掌摑的片段。事件成為不少人討論的話題，法國總統府淡化事件，指他們只是「耍花槍」。不過有讀唇專家解讀兩人的對話，指馬克龍被罵「廢柴」。



《紐約郵報》5月28日引述英國《每日快報》（The Express）報道，有讀唇專家分析有關片段後，指總統專機的艙打開時，馬克龍專身面向布麗吉特，但遭對方以雙手推向臉部。

馬克龍發現飛機門已經打開及上鏡後，似乎顯得不自在，並隨即向外界揮手打招呼。他之後走向妻子，再試圖令自己冷靜，並叫布麗吉特一起走。

而在兩人步出機艙時，氣氛再度惡化，馬克龍伸手嘗試拖着妻子一同下機，惟遭對方無視，自己步向登機梯。讀唇專家發現，布麗吉特當時在說「廢柴死開」。馬克龍隨後稱「來吧，好嗎？」，但被對方拒絕，他就顯得有點無奈，並說了一句「哦」，雙方就一起步向地面。

馬克龍遭妻子「雙龍出海」的場面被傳媒拍下，隨即成為不少人的討論話題。即使法國總統府淡化事件，但兩人感情出現裂痕的猜測仍然揮之不去。（Reuters）

該名讀唇專家認為，這宗罕有而輕率的交流反映他們的緊張關係，指馬克龍將來的外交行程頻密，因此更加備受關注。