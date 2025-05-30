華府擬取消中國學生簽證　中駐美大使館促保障留學生合法權益

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將開始取消中國留學生的簽證後，中國駐美國大使館5月29日表示，已第一時間向美方提出嚴正交涉，敦促美國政府立即糾正錯誤，切實保障中國在美留學生的正當合法權益。



中國駐美國大使館發言人29日回答記者提問時表示，美國取消中國留學生簽證是政治性、歧視性做法，中方堅決反對美方這一做法。

發言人批評，美方此舉將嚴重損害中國在美留學生正當合法權益，也將進一步損害美國 自身國際形象和國家信譽。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國外交部同日稍早已表示，中方堅決反對美國取消中國留學生簽證，並已向美方提出交涉。

魯比奧28日在一份聲明中表示，政府將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。