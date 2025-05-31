香格里拉對話｜美防長稱中國威脅真實存在　促印太盟友增國防開支

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月31日警告指，來自中國的威脅真實存在，並敦促印太地區的盟友增加國防支出。



路透社31日報道，赫格塞斯當日在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上首次發表講話，並強硬稱：「（我們）沒必要粉飾太平，中國構成的威脅是真實存在，而且可能迫在眉睫。」

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

赫格塞斯指出，印太地區所有國家都必須清楚，中方正準備使用軍事力量來改變該地區的勢力平衡。他一度提到，中國任何侵略台灣的企圖都將為印太地區和世界帶來毀滅性後果。

另外，赫格塞斯指出歐洲盟友應專注於歐洲地區的安全，以便美方能夠關注中國在印太地區構成的威脅。

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

他讚揚歐洲盟友在經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓後，開始增加國防開支，並呼籲亞洲盟國在面臨如朝鮮等國家的威脅下，應該以歐洲為榜樣，一起增加國防開支。