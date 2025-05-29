美防長要向亞洲盟友闡明 美國是比中國更值得信賴合作夥伴
撰文：聯合早報
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美國官員透露，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）本週末出席香格里拉對話時，將向亞洲盟友闡明，美國是比中國更值得信賴的合作夥伴。
第22屆香格里拉對話（簡稱香會）5月30日至6月1日在新加坡舉行。美國官員告訴路透社，赫格塞斯將於星期六（31日）在香會上發表長篇演講，闡述他對美國在印太地區的防務政策的看法。
美國國防部一名高級官員說：「赫格塞斯將向亞洲盟友說明，為什麼美國是比中國更好的合作夥伴。」
英國《金融時報》上周引述知情人士報導，中國防長董軍不會參與今年的香會。
美國國防部另一名官員在談到亞洲盟友的焦慮時說：「肯定有人感受到了（美國的）不確定性，我認為將這描述為一種擔憂是合理的。」
路透社報導指，赫格塞斯在此次香會上的講話勢必會受到關注，因為此前特朗普政府對美國的傳統盟友進行猛烈抨擊，近期還宣佈加徵關稅。
報導稱，特朗普政府上台後，在印太地區的一些早期政策已引發關注。今年早些時候，由於與伊朗的緊張關係加劇，美國將防空系統從亞洲轉移到中東地區，為此動用73架C-17運輸機。
不過，赫格塞斯在今年3月訪問菲律賓和日本，專家認為，此行顯示出這名美國防長對盟友關係和傳統價值的堅守。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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