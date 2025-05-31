外國學生在美國留學遇阻　日本7所大學擬接收

日本7所國立大學正考慮接收無法繼續在美學習的留學生。其中大阪大學醫學研究院宣布接收最多約100名研究學者，廣島大學則將為國際生和青年研究人員提供宿舍等，並準備總額7億日圓（約3810萬港元）的支援措施，東京大學則計劃讓留學生就讀最長約一年。



據共同社報道，大阪大學醫學研究院院長石井優，29日在大阪市舉行記者會時稱，他擔心影響將長期持續，並呼籲日本政府提供支援。

石井優表示：「多樣性才是美國實力的根源。即使政府發生改變，美國的科研水平也不會馬上恢復。」另一方面，對吸納來自頂尖大學的學者一事，石井優則稱「這對日本未來的發展非常重要」。

美國特朗普政府此前取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格後，各國名校爭相搶收尖子。(Reuters)

東京大學校長藤井輝夫，同日在有關留學的國會議員會議上透露，考慮由完全使用英語的教育中心來接納留學生，並表示「將建立不會導致學習和研究停擺的機制」。

7所國立大學其他4所分別為東京科學大學、名古屋大學、京都大學和九州大學。北海道大學接受共同社採訪時稱：「正在探討如何應對，希望能在下周公布方針。」