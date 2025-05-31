前情人爆料Elon Musk與日本女歌手生子　指「他孩子滿天下」

美國保守派網紅兼作家Ashley St. Clair於2月高調表示誕下與富豪馬斯克（Elon Musk）的兒子後，與不想公開此事的馬斯克關係愈見矛盾，Ashley St. Clair最新繼續爆料，指馬斯克曾透露在全球各地都有孩子，包括與一名日本流行女歌手生子。



Ashley St. Clair向《紐約時報》指，馬斯克曾告訴她，他在世界各地都有孩子，其中一個是跟一位日本流行歌手所生，她又稱，馬斯克說「願意把自己的精子捐給任何想要孩子的人。」

她稱「他表現得好像這就是他的利他主義，總體而言他認為這些人就應該生孩子」。

Ashley St. Clair曾出版兒童書籍Elephants Are Not Birds (Freedom Island)（X@Ashley St. Clair）

Ashley St. Clair又指，當自己2024年9月在產房生子，馬斯克向她發送訊息，指他想對父親身份和兩人的關係保密。

她並透露在2024年11月美國大選之夜，她與馬斯克都在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）慶祝特朗普勝利，但她要假裝不認識馬斯克。

保守派網紅兼作家、擁有逾100萬粉絲的Ashley St. Clair稱在2024年誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。（X@Ashley St. Clair）

在Ashley St. Clair於2月公開稱誕下馬斯克的孩子後，馬斯克未有證實此事，她之後在法院提起訴訟，要求法官下令馬斯克接受DNA檢測，還抱怨他對母子倆展開「經濟報復」，要她封口。

美媒報道親子鑑定結果顯示，馬斯克是孩子生父機率超過99%，報道又指為了讓Ashley不再對外爆料，馬斯克曾提議給她1500萬美元（約1.17億港元），另加每月10萬美元（約78萬港元）援助，換取她不爆料。

圖為2025年2月13日，富豪馬斯克（Elon Musk）帶同3名孩子與到訪美國的印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（@narendramodi via X/via REUTERS）

馬斯克先後與4位不同女性誕下多名孩子，Ashley St. Clair所生的嬰兒被認為是馬斯克的第13個孩子。

2025年2月28日，馬斯克旗下企業「神經連線」公司（Neuralink）的營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）表示，她與馬斯克迎來第4個孩子，並將男嬰取名為萊克格斯（Seldon Lycurgus），即為馬斯克的「第14個孩子」。