日本埼玉縣2023年郵局挾持人質事件　88歲耆英疑犯或監禁25年

日本埼玉縣蕨市2023年10月31日發生郵局職員被挾持事件，一名88歲老翁稱因為與郵局及醫院有過節，挾持多人及在醫院內槍傷2人後被捕。法院在事隔近兩年後開庭審訊，檢察部門要求法院判處這名「熱血」耆英入獄25年。



TBS電視台5月29日報道，當地法院26日審理案件，被告鈴木常雄在庭上表示自己當時完全沒有殺意，因此否認企圖謀殺控罪。

日本埼玉縣蕨市醫院槍擊及郵局挾持人質事件，現年88歲的被告鈴木常雄面臨25年刑期。（網上圖片）

控方29日陳詞時提到，被告使用的托卡列夫手槍殺傷力高於其他手槍，他長期保管，亦有計劃試射。當局亦指出，手槍的子彈在與人的身高範圍內通過，而在郵局內向警員所開的一槍，更與警員擦身而過，從彈道分析，該一槍是對準警員而開，所以認為被告是有殺意。

控方表示，這是一宗持槍和使用違規物品的罪案，而且有導致大量人命損失的風險，因此要求判處被告25年徒刑。辯方則質疑開槍是否等於有殺意，指他在醫院外開槍一事上，不知道當時院內是否有人；又稱被告在郵局內開槍只是威嚇性質，認為判處9年監禁較為妥當。

對於可能面臨入獄25年，被告在庭上認為，這個年紀還要坐牢25年實在令人驚訝，稱自己沒有這麼長命，並強調已就事件為不少人帶來麻煩作深刻反省。

法院預計在6月4日宣判。

日本埼玉縣2023年10月31日發生郵局職員被挾持事件，當時86歲的疑犯鈴木常雄被捕到被送往警署。（Reuters）

事發於2023年10月31日，被告在市內的住宅內縱火，並戶田市的戶田中央綜合醫院外開槍，造成1名40多歲的醫生及1名60多歲的男病人受傷。他之後走到一間郵局挾持2名女職員，消息人士透露，疑犯曾捲入一宗市內郵局電單車的意外而懷恨在心，並就是否歸還醫療卡問題與醫院發生糾紛，因此他在挾持人質期間，要求與相關的郵局人員、警員及醫生會面。