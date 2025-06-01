英國計劃提升國防工業　擬新建多間武器工廠及採購導彈

英國政府計劃興建至少六間武器工廠及採購最多7000枚長程導彈、火箭及無人機，冀在威脅持續增加的時代加強國防工業基礎。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）5月31日報道，英國政府當天公布有關計劃，亦是首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）6月2日公布的《戰略國防評估》一部分。

英國國防大臣賀理安（John Healey）指，政府將耗資15億英鎊興建至少六間生產武器和炸藥的工廠，並表示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）非法入侵烏克蘭的慘痛教訓表明，軍隊的強大程度取決於背後的工業基礎，因此有需要加強英國的工業基礎，提升震懾英國的敵對勢力，以及保障國家更安全和在海外更強大。

圖為2025年5月31日，英國國防大臣賀理安（左）到史提芬尼治的暴風影導彈生產工廠視察。（Reuters）

英國國防部稱，有關計劃可以帶來1800個新職位，政府亦會支持在未來數年採購7000枚本地製造的長程導彈等武器，並提到英國在今屆國會任期的軍火開支達60億英鎊。

報道提到，有關計劃並沒披露關鍵細節，包括何時建成首間軍工廠或導彈落成日期，以及是這些武器的類型等；政府亦未公布負責整個計劃的人選。政府將於月日公布

施紀賢政府將於6月2日公布《戰略國防評估》。（Reuters）

賀理安強調，英國的國防工業將成為當地經濟增長的引擎，推動當地有更多技術職位。財相李韻晴（Rachel Reeves）則表示，一個強大的經濟需要一個穩健的國防，而在英國軍備工業投資和製造近2000個職位就是經濟和國防聯手的證明，為在這個不穩定的時代向打工一族提供保障，增加民眾的財富令更多人受惠。