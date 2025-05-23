英國向毛里求斯移交查戈斯群島主權　年付1億英鎊租空軍基地99年

英國周四（5月22日）簽署協議，將處於印度洋的查戈斯群島（Chagos Islands）主權歸還給毛里求斯（Mauritius），並將以平均每年1.01億英鎊（約10.6億港元）的價格租回島上一個具有重要戰略意義的軍事基地，至少99年。



據英國廣播公司（BBC）報道，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，這項協議是維護其軍事基地長期未來和加強英國國家安全的唯一方法。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島（Diego Garcia）的航拍照片。（Reuters）

該基地位於查戈斯群島中的迪戈加西亞島（Diego Garcia），由美軍和英軍共同運營。施紀賢在諾斯伍德軍事基地（Northwood Headquarters）發表講話時稱：「美國特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）等盟友都對這項協議表示歡迎。我們不能把這片基地割讓給那些試圖傷害我們的人。」

施紀賢強調，若不達成協議，英國將無法阻止中國或其他國家在外島上建立基地、或在英軍基地附近進行聯合軍事演習。

英國政府表示，將在未來99年每年平均毛里求斯支付1.01億英鎊（約10.6億港元）；施紀賢強調，扣除通脹等因素後，整個租約的「淨成本」（net cost）實際上是34億英鎊（約357億港元）。

2025年5月22日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦諾斯伍德軍事總部（Northwood Headquarters）就查戈斯群島（Chagos Islands）問題達成協議後舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

與此同時，有美國媒體引述反對聲音報道，放棄查戈斯群島這一殖民地對英國而言是「自殘行為」，將使群島面臨俄羅斯或中國等外國勢力介入的風險。