英國佳麗退出世界小姐選美大賽　怒轟印度主辦方：感覺像妓女

「世界小姐」（Miss World）決賽將於5月31日在印度舉行，24歲的英格蘭小姐Milla Magee公開控訴遭主辦單位羞辱式對待，且毫不尊重，讓她「感覺自己像個妓女」，憤而決定退賽；英格蘭小姐大賽總監已表態全力支持。



Magee向傳媒表示，宣傳活動上整天都要穿着舞會禮服，甚至早餐時間也不例外；她更聲稱，主辦單位要求她們坐在中年男商人身旁「陪坐」，作為對贊助商的「感謝」。她說：「我們被要求整晚坐在他們身邊陪笑，我簡直難以置信。我心想這太荒謬了，我不是來這兒當娛樂工具的。世界小姐應該有其核心價值，但眼前的一切卻讓我感覺像個妓女。」

此外，她還批評主辦單位曾不禮貌對待，「負責人當着我的面拍手，示意大家要聽她說話……這太不尊重人了，就好像她是在對孩子說話，而不是在對全車成年女性說話。」

據了解，本身是救生員的Magee，曾主張取消世界小姐的泳裝環節，改為以心肺復甦、人工呼吸等救生技能來評判參賽者。

Magee已於本月16日退出比賽並返回英國，英格蘭方面改派25歲的亞軍、現任利物浦小姐Charlotte Grant代替參賽。

被視為四大選美賽事之一的「世界小姐」（Miss World），其行政總裁Julia Morley 否認指控，並稱其「虛假和誹謗」（false and defamatory）。她發聲明表示：「Magee本月初因母親健康問題而請求退出比賽。作為一位母親和祖母，我對她的處境深表同情，立即安排她返回英國，將參賽選手及其家人的福祉放在首位。」

印度地方政府亦對事件作出回應，指會進行內部調查，但認為英國佳麗的指控是「捏造且誇大其詞」。有知情的地方官員表示，佳麗們出席的活動並沒有出現其他類似的指控，而Magee當日被安排坐的席上，除了一名中年男士外，其餘4人也是女性，包括該名男士的太太。