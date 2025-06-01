日媒：石破茂G7峰會前夕擬訪問華盛頓　與特朗普討論貿易協議

日本傳媒6月1日報道，日本首相石破茂計劃在七國集團（G7）峰會前出訪華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，就貿易問題談判。



《讀賣新聞》引述多名日本官員報道，日本首席貿易談判代表赤澤亮正多次訪美後，東京方面認為華府有放寬關稅的迹象，並指美方對日本提出的建議有強烈興趣。

赤澤亮正本週會再次到華盛頓進行多輪談判，之後日方會決定石破茂訪美一事。有官員希望，美日貿易協議可以趕及在6月14日特朗普生日前達成。

日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正（右三）2025年4月16日訪問白宮橢圓形辦公室時，戴上總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左一）經常掛在口邊的標語「讓美國再次偉大」（MAGA）紅色帽。（Reuters）

日本面臨遭盟友美國加徵24%關稅，亦積極爭取華府豁免向日本汽車徵收25%關稅。赤澤前與美國財長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面後表示，雙方同意加快會談，以及在6月15至17日於加拿大舉行的G7峰會前夕再度談判。

赤澤強調，美國需要在包括汽車的關稅上讓步，日美才可以達成協議。石破茂則認為，兩國在擴大貿易、非關稅措施和經濟安全的雙邊談判有進展；東京方面亦表示有意增加採購美國軍備和能源，和在造船及在日本維修美國軍艦問題上合作。