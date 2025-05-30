石破茂：日本將牽頭提升CPTPP　促進亞洲經濟發展

日本首相石破茂呼籲亞洲各國向世界展示，重視基於規則的自由公正經濟秩序的姿態。他也說，日本將牽頭推動《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）提升，以促進亞洲在自由貿易體制下取得經濟增長。



為期兩天的第30屆日經論壇「亞洲的未來」星期四（5月29日）在東京掀開序幕。在美國關稅陰影籠罩下，這次會議充斥着對貿易保護主義抬頭的擔憂。

石破在會上批判美國的關稅政策說：「高關稅不會帶來經濟繁榮，犧牲其他國家的經濟體不會強大。」

為了應對美國保護主義抬頭，他提出以CPTPP為核心，擴大自由貿易圈。石破說：「我們將尋求與東盟和歐盟進行對話，以便進一步提升這一框架。CPTPP擁有高水準的共同規則，其意義將超越單純的經濟利益，為世界和平與繁榮做出貢獻。」

圖為2018年3月8日，11國代表於智利聖地亞哥舉行CPTPP簽字儀式。（VCG）

CPTPP的共同規則不僅涵蓋了商品，還包括服務、投資自由化以及智慧財產權。該框架是在美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）後，由澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南組成。英國於去年12月加入，成員國總數增至12個。

石破希望與亞洲加強先進領域技術的合作，他指出：「必須深化與亞洲各國的人才和初創企業的交流，尤其是在先進領域，例如人工智慧的發展和脫碳技術。」

日本提出的「亞洲零排放共同體」（AZEC）就旨在實現亞洲脫碳。石破說，亞洲地區脫碳的資金需求約為4,000萬億日元（約217萬億港元），日本願以技術和金融實力來與亞洲各國應對這一挑戰。

石破在演講中也強調要與鄰國中國和韓國發展穩固關係。他說：「日本與亞洲國家不僅要深化經濟關係，還要建立真誠的信任關係。」

在談到學習歷史時，石破透露，點醒他加緊學習歷史的是新加坡建國總理李光耀。那時，還是防長的他初見李光耀，被問起有關二戰歷史，他的回答並未讓對方滿意。

今年是戰後80年，石破在演講中說：「日本始終要走的是和平國家道路，決心不再重蹈戰爭的覆轍。要從痛苦的記憶和歷史中汲取教訓，面向未來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

