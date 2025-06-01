日本政府推市價50%儲備米應對米荒　大量民眾連夜冒雨排隊搶購

日本米價近月高居不下，甚至屢創新高，讓以米飯為主食的民眾大吐苦水。對此，日本政府5月31日（周六）將儲備米推出市面，它們分別是2021和2022年生產的舊米，5公斤售價2000日圓（約109港元），加上8%的消費稅，折合是2160日圓（約117.6港元），是現時市價一半左右。日本有媒體報道，有民眾30日（周五）晚上8時就開始排隊，亦有人31日凌晨3時半就起床，5時就開始排隊，只是為了買到這批價格低廉的儲備米。



日本時報（Japan Times）5月31日報道，Iris Ohyama集團在其位於宮城縣和千葉縣的兩間家居中心開始銷售政府推出的儲備米，這是儲備米首次在實體店銷售。這些米是在米價高企的情況下透過政府自主採購合約採購的。

儘管雨水不斷，千葉縣松戶市的Unidy松戶常盤平店外早早就出現人龍。店家從早上8時開始發放籌券，每人限購一袋儲備米。

據報道，排隊的隊伍從商店入口蜿蜒穿過大樓，一直排到停車場，從早上6時開始就有大約100人排隊。據該公司發言人稱，一些排在隊伍最前面的顧客早在前一日晚上8時就開始排隊。

一小時後開始銷售，5公斤裝的儲備米售價為2000日元（約109港元），加上大米税後是2160日圓（約117.6港元），是近日市價的一半左右。當天準備的65袋米很快就全部售罄，許多人空手而歸。

一位60多歲的女士表示：「幸虧我們來得早，因為這個價格實在讓人難以拒絕，她早上6時不到就到了，和鄰居一起排在隊伍最後。

她補充道：「當然，我們都有點擔心它的味道，但便宜比什麼都重要。如果味道不好，我們就加冰塊，或者和很多其他東西一起煮。總有辦法的。」

一位70多歲的男子表示，物價上漲是他提早排隊的原因。

他指出：「現在什麼東西都貴，當然，大米和汽油的價格有所下降，但其他東西——蔬菜、牛奶、日用品——都在上漲。如果政府不介入，不為民眾提供更多幫助，我們很多人就會真的陷入困境。」他也提到在寒冷的清晨等待的焦慮。

另一位70多歲的老人凌晨3時半就起床，5點就開始排隊，他說這一切都是值得的。 「感覺自己真的成功了！」他咧嘴笑著說，手裡緊緊握著那袋米。 他坦承：「我很久沒提過這麼重的東西了。」

報道指，Iris Ohyama5月27日簽署了一項協議，購買10,000噸儲備米，並將在未來兩個月內收到這批大米，並將透過線上和線下分店分階段銷售。

另外，日本農業部30日（周五）開放接受就2021年生產的80,000噸儲備米的銷售申請，目標是獨立雜貨店和超市等小型零售商，期望這些措施將能舒緩消費者的壓力。