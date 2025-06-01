香格里拉對話｜菲律賓批評中國「失信」　 指在南海威脅鄰國安全

新加坡5月31日舉行香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），據路透社報道，菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）在會上發表講話，批評中國在南海軍事活動日益擴張，威脅鄰國安全，指中方應克服「信任和信譽方面的缺陷」才能修復與菲律賓緊張的國防關係，但短期內取得任何突破的可能性仍然不大。



路透社指德奧多羅承認中方在南海日益增強的軍事實力確實帶來威脅，與美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）較早時間的說法一致。

德奧多羅說：「中國的活動範圍越來越廣，也越來越具有侵略性。他們的武力示威越來越頻繁，我們在南海已經習慣了他們的活動，但其活動範圍仍舊擴大了。」

2025年5月31日，菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro, Jr.）訪問新加坡期間，與路透社記者談話。（Reuters）

他繼續稱：「但在國防方面，我們看到的是，中國必須克服信任和信譽方面的缺陷......由於菲律賓與越南距離較近，而且防禦能力不如越南，所以他們選擇我們作為攻擊目標。」

央視軍事報道，與會的中國國防大學代表團成員張弛反駁指，當前南海和平穩定最大的風險源就是域外大國插手干預，以及菲律賓的挾洋自重，兩者相結合。

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

他批評一些域外大國，「千里迢迢把戰機、軍艦派到南海來進行所謂的自由巡航，不斷挑釁中國的領土主權和海洋權益。對此，中方表示堅決反對，並且會適時採取反制行動。」