韓國首爾地鐵縱火｜男不滿離婚訴訟結果犯案　財產損失逾3億韓圜

韓國首爾地鐵5號線5月31日有列車懷疑被縱火，大批乘客需要經隧道疏散，警方拘捕一名60歲男子。疑犯供稱，自己因為放火是因為對離婚訴訟的結果不滿意。消防官員估計財產損失超過3.3億韓圜。



根據韓聯社，首爾綜合防災中心發布的報告顯示，火災導致列車1節車廂部分燒毀，另有2節車廂遭受煙熏污染，初步估算財產損失為3.3億韓圜。

事發於當地時間31日早上8時47分左右，一列首爾地鐵5號線的列車在汝矣渡口站（여의나루，Yeouinaru）前往麻浦站（마포，Mapo）時，有人在車內潑易燃液體引起火警。

有網民上載乘客下車疏散照片：

報道提到，事發後超過400名乘客在隧道內沿路軌兩旁疏散，其中21人因為吸入濃煙或扭傷腿部而要送院治療，他們傷勢全部輕微。

火警發生後，乘客與列車長合力用滅火筒初步撲滅火勢。當局一共派出230名消防及警員到場處理。

首爾地鐵5號線列車5月31日早上懷疑遭縱火，幸無造成傷亡。消防部門之後到場調查，由當地傳媒公司的照片可見，車廂內有部分位置被熏黑。（news.nate.com 截圖）

警方在汝矣渡口站拘捕疑犯，暫時未知他的身分和犯案動機。當地傳媒引述警方及目擊者指，被捕人士是一名年約60或70多歲的男子，他當時攜有一罐油，並用打火機起火。

受到事件影響，兒嶺至汝矣島之間的列車服務一度暫停，直到早上10時06分左右恢復。