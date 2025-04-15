美國賓夕法尼亞州長官邸縱火疑犯被拒絕保釋　企圖「錘擊州長」

美國賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）的官邸周日（4月13日）凌晨遭縱火，所幸無人受傷。38歲男子巴爾默（Cody Balmer）隨後自首，他因涉嫌縱火被捕。法官指控巴爾默謀殺未遂、恐怖主義、嚴重縱火、嚴重襲擊和入室盜竊，並拒絕保釋。警方稱若他發現夏皮羅在寓所中，可能會用錘子襲擊州長。



51歲的夏皮羅為民主黨籍猶太人，被視為該黨競逐2028年總統的可能人選之一。巴爾默於周日凌晨翻越圍欄，闖入哈里斯堡市（Harrisburg）的州長官邸，用割草機汽油和啤酒瓶自製的燃燒瓶縱火，使有56年歷史的官邸嚴重燒毀。

就在案發前幾小時，州長剛和家人在宅中進行了猶太教逾越節（Passover）晚餐。巴爾默承認自己對夏皮羅「懷有仇恨」，並表示若兩人相遇，會用錘子打傷他。

疑犯雖然否認精神病史、吸毒和酗酒，但承認服用藥物導致他出現不同類型的行為；他疑似還曾在社交平台上抨擊民主黨前總統拜登（Joe Biden）。

道芬縣（Dauphin County）地方檢察官表示，仍在努力查明作案動機，並正調查疑犯是否出於反猶太主義行事。