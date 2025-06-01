美國防長稱中國威脅真實存在　北京：逆潮流大勢必將反噬自身

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）警告指來自中國的威脅真實存在後，中國國防部周日（1日）表示，美方所作所為全世界都看得清清楚楚。



中國國防部新聞發言人張曉剛周日稱，美方慣於借香格里拉對話會製造紛爭、挑撥對抗、謀求私利，美防長所言充斥着根深蒂固的霸權邏輯、霸凌做派、冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益、歪曲中方政策主張，嚴重無視地區國家攜手維護繁榮穩定的共同努力，嚴重背離世界各國求和平、謀發展的共同意願，中方對此強烈不滿、堅決反對。

張曉剛說，美方為一己私利，發動關稅戰、貿易戰，到處橫徵暴斂；拉「小圈子」、搞陣營對抗，引發各國深切擔憂；強化亞太軍力部署，粗暴干涉他國內政，煽動製造緊張局勢。事實一再證明，美方逆潮流大勢、一意孤行，必將反噬自身。

他還說，中國始終是亞太地區和平發展的守護者、建設者，中國軍隊將與地區國家一道，共同反對霸權主義損害亞太、反對把地緣衝突引入亞太、反對任何國家任何勢力在這裏生戰生亂，中方將積極踐行人類命運共同體理念和三大全球倡議，攜手維護亞太長治久安、繁榮穩定。

路透社31日報道，赫格塞斯當日在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上首次發表講話，並強硬稱：「（我們）沒必要粉飾太平，中國構成的威脅是真實存在，而且可能迫在眉睫。」

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

赫格塞斯指出，印太地區所有國家都必須清楚，中方正準備使用軍事力量來改變該地區的勢力平衡。他一度提到，中國任何侵略台灣的企圖都將為印太地區和世界帶來毀滅性後果。

另外，赫格塞斯指出歐洲盟友應專注於歐洲地區的安全，以便美方能夠關注中國在印太地區構成的威脅。

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

他讚揚歐洲盟友在經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓後，開始增加國防開支，並呼籲亞洲盟國在面臨如朝鮮等國家的威脅下，應該以歐洲為榜樣，一起增加國防開支。