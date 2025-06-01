俄烏第二輪談判｜俄羅斯代表團飛往伊斯坦堡 澤連斯基提三大訴求
撰文：莊勁菲
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央視和路透社報道，俄羅斯代表團已前往伊斯坦堡，準備好在周一（6月2日）與烏克蘭在格林威治標準時間上午10時（香港時間下午6時）開啟第二輪談判。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日表示，烏克蘭向俄方提出三大談判訴求：全面無條件停火、釋放囚犯和放還被綁架到俄羅斯的烏克蘭兒童。烏方還打算要求達成協議後不限制烏軍事實力、不承認俄佔領土主權和要求俄方賠償。
澤連斯基在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，自己聽取了烏克蘭國防部長、外交部長、總參謀部、情報機構和烏克蘭安全局的匯報。並提出上述三大訴求，表示防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）將率代表團出席談判。
路透社看到的一份擬議和平協議路線圖，烏方打算向俄方要求至少30天的全面停火，隨後雙方釋放所有囚犯，並釋放被帶入俄羅斯控制領土的烏克蘭兒童，然後澤連斯基和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。
路線圖還重申，要求達成協議後不限制烏克蘭的軍事實力、國際社會不承認俄羅斯對其佔領的烏克蘭部分地區的主權，以及向烏克蘭進行賠償。
烏克蘭官員本週較早時間表示，他們已在伊斯坦堡會談前向俄方發送藍圖。
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