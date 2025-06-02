美國防長要求日本將軍費增至5%

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡香格里拉對話上發表「中國威脅論」隔天，《朝日新聞》發佈了赫格塞斯在同個場合的書面訪談，明確要日本軍事開支從之前暗示的國內生產總值3%增至5%。



日本曾以周邊局勢嚴峻為由，於2022年宣佈擬將軍事開支逐步調高到2027年佔國內生產總值（GDP）2%。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後軟硬兼施向日本施壓，前國防部政策副部長科爾比（Elbridge Colby）也在參院聽證會上公開主張，謂日本軍費應提高到GDP至少3%。

《朝日新聞》星期天（6月1日）發佈赫格塞斯在新加坡接受書面訪談的日文翻譯，顯示美國對日本軍費要求再加碼，從原來的3%再升至5%。

赫格塞斯：「威懾力從來不廉價」 國防開支須反映威脅的危險程度

赫格塞斯說：「我曾明確督促歐洲盟友將國防開支提高到GDP5%，為保衛歐洲大陸承擔起更大責任。我們的亞洲盟友在國防開支上也該向歐洲國家學習，以應對不光來自朝鮮、也來自共產中國的更嚴峻威脅。」

他也稱，國防開支必須能反映所面對的威脅的危險程度；美國和日本必須緊急採取行動，實現美日同盟的現代化，以遏制這些威脅，應對潛在的突發事件。「威懾力從來不廉價，期待像日本這樣的盟友，在印太地區的集體防禦中發揮作用。」

日防長中谷元在香格里拉對話發表演講時則強調：「印太地區國家開展防務合作至關重要，日本將繼續成為各國合作的中心。」（Reuters）

中谷元：為「單一戰區」換新辭 邀美澳菲韓組建「OCEAN 海上戰略」框架

日防長中谷元在香格里拉對話發表演講時則強調：「印太地區國家開展防務合作至關重要，日本將繼續成為各國合作的中心。」他也在會上提出「Ocean—海洋國家合作」的框架，大力提倡推動日美澳印、日美菲等多邊合作。

《朝日新聞》稱，所謂「OCEAN」海上戰略，實則是中谷元之前宣導的「單一戰區」概念，只不過換了另一種表述方式。今年3月30日，於東京舉行的日美防長會議上，他也向赫格塞斯傳達了「單一戰區」的概念。

「戰區」指的是戰爭的舞台，即戰場。中谷元當時闡明，「日本有『單一戰區』的構想」，將致力與美國、澳洲、菲律賓、韓國等國作為合作對象組建成「單一戰場」。這個概念還讓一些人理解為，要將東海和南中國海視為一個「戰區」，來加強與盟友和友好國家的防務合作。

中谷元這回在演說中回避了用「單一戰區」一詞，似是為了軟化辭令。日本國防部高官透露，「我們擔心反華色彩太強，讓一些國家難以認同。修改了措辭，希望讓更多國家更容易接受。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

