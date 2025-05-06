美國防長下令重組國防部　最少裁兩成四星將領＋國民警衛隊將官

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月5日下令裁撤20%的四星將領與至少20%的國民警衛隊（National Guard）將官，此外，美國全軍高級將領及海軍將級軍官（flag officer）的人數也將額外減少10%。



赫格塞思當日還在社交平台上載影片，出鏡簡報重組國防部的原因，他認為軍隊中更多的將領無助為美國「帶來更多成效」，解釋重組並非用懲戒肅清軍隊，目標在於「最大限度地提高戰略準備程度」，並將就此與參謀長聯席會議展開合作，強調重組工作將謹慎且迅速進行。

這份由路透社率先取得的備忘錄中，紀錄有赫格塞思裁撤目標人數的佔比，外界認為他主張減少軍隊冗餘，以提升軍隊效率。不過到截至目前，暫未知具體的裁撤名單。

2025年4月29日，美國密歇根州，圖為赫格塞思在特朗普就職百日活動上發表講話。（Reuters）

報道引述持反對意見的民主黨籍參議員里德（Jack Reed），他認為做出人事決定應基於事實與實際分析，而不是用簡單的百分比「一刀切」，預警赫格塞思將資深軍官炒魷，反將削弱軍隊。