韓國總統大選｜李在明「穩贏」？選民關心這3大議題｜一文看清

韓國前總統尹錫悅去年12月3日突然頒布戒嚴令，遭到國會彈劾，並於今年4月4日由憲法法院通過罷免，按照法律須於60日內選出新總統。大選將於6月3日舉行，本文整理出今次韓國大選的3大要點，包括選舉流程、候選人得票率預測和焦點政治議題。



在6月3日大選之前，韓國已經歷了三位代理總統，分別為總理韓悳洙、財政部長崔相穆及教育部長李周浩。

2025年4月11日，韓國首爾，圖為受罷免的尹錫悅走出總統官邸。（Reuters）

韓國國會去年12月14日通過尹錫悅彈劾案後，由韓悳洙出任代理總統。但反對派27日以「協助尹錫悅內亂」為由彈劾罷免韓悳洙，改由崔相穆接任。憲法法院3月24日又裁定駁回針對韓悳洙的彈劾動議，使他復任代理總統。但韓悳洙5月1日宣布辭去所有公職，權力回到崔相穆手中，但他也決定辭職。最終5月2日李周浩出任代理總統至今。

選舉何時開始？結果何時公布？

圖為6月2日，韓國民眾站在民主勞動黨權英國的選舉車前。(Reuters)

選舉投票開放時間為當地時間6月3日早上6時至晚上8時，海外韓國公民可以5月20日至25日期間提前投票。

英國廣播公司（BBC）指，預計選舉結果將在4日凌晨揭曉。新總統將立即就職，與他的許多前任不同，他將不會尹錫悅進行正式交接。

誰會是下一任總統？

在野共同民主黨由李在明參選，他擁有工人和人權律師背景，主張建立公平社會，目前在民調領先；執政國民力量黨則派出金文洙。他曾任勞動部長，強調推動經濟發展。

2025年4月27日，韓國首爾，李在明獲共同民主黨黨內提名出選總統後高舉雙手慶祝。（Reuters）

其他候選人包括改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨的權英國等。

根據《韓民族日報》委託民調機構STI開展的《第21屆總統選舉候選人支持率預測》結果，預計李在明得票率領先，約50%；金文洙約39%；李俊錫約10%。

5月29日登記的最後一輪輿論調查顯示，當時預測李在明得票率46.4%，金文洙38%，差距為8.4%。6月1日兩人的預測得票率差距較上週擴大。

2025年5月8日，韓國首爾，執政國民力量黨總統候選人金文洙在辯論會上發言。（Reuters）

選舉有哪些熱門議題？

尹錫悅突然宣布戒嚴令，揭露韓國嚴重的政治分歧，支持和反對戒嚴的人都走上街頭抗議。國民再次思考是否繼續進30年的民主化，還是回歸軍事管制。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布對全球貿易夥伴徵收「對等關稅」，其中韓國面臨25%關稅。新總統如何處理美國關係將成焦點。

2025年2月26日，朝鮮海岸西部，圖為金正恩指導部隊試射巡航導彈。（Reuters）

朝韓關係也在國民敏感的神經上，隨着朝鮮領導人金正恩發表敵對言論，緊張局勢加劇，兩國數個月內互相投放垃圾氣球和運送宣傳資料的無人機。