韓國總統大選｜國內性別對立嚴重　惟李在明仍不獲女性選民支持？

韓國新一屆總統選舉在即，當地一直以來性別對立嚴重，許多年輕女性傾向支持進步派在野黨，而年輕男性選民則大多支持執政保守陣營。然而，目前在民調中領先的最大在野黨共同民主黨候選人李在明，卻未有獲得大量女性選民的支持，即使今屆還是18年來首次沒有女性候選人參加。



《紐約時報》報道，韓國年輕女性是罷免前總統尹錫悅的生力軍，去年12月尹錫悅短暫宣布戒嚴時，她們率先帶着流行歌曲和熒光棒上街抗議，然而隨着選舉臨近，她們發現要求公平待遇和安全環境的訴求再次被忽視。

韓國社會性別不平等問題嚴重，針對女性的歧視、性騷擾和暴力普遍存在，男女薪資差距高達31%，是發達國家中最大。當地立法機構中女性所佔席次不到五份一、政府高層的29人中僅佔3人，而在企業高層職位中也僅佔14.6%，遠低於富裕國家平均33.8%的水平。

首爾女性協會性別平等中心主任朴佳直言，「我們只有差勁的選擇，支持李在明不是認可他，只是為了阻止保守派繼續倒退。」(Reuters)

目前，大熱候選人李在明雖承認女性在罷免尹錫悅中的作用，惟他卻避免觸碰任何可能激怒男性的議題。對於女性團體最關注的反歧視立法、擴大強姦定義將未經同意的性行為包括在內的關鍵訴求，他皆保持沉默。

雖然不少年輕女性選民對李在明不感滿意，但其競選對手金文洙可能是更差的選擇，還有人認為無論誰獲勝，情況也不會改變。首爾女性協會性別平等中心主任朴佳直言，「我們只有差勁的選擇，支持李在明不是認可他，只是為了阻止保守派繼續倒退。」