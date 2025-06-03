韓國總統大選｜「咖啡是暴利」、名牌包醜聞、筷子說意外成為焦點

今天（3日）是韓國總統選舉之日，自從前保守黨領袖尹錫悅因戒嚴令醜聞下台以來，外界均希望該國的政治亂局能告一段落。但這屆選舉卻又淪為人身攻擊和瑣碎爭執的亂局，「咖啡是暴利」、名牌包醜聞、筷子說等問題成為社會大眾關注的焦點所在，淹沒了真正有意義的政策辯論。



首先，選情一直領先的共同民主黨候選人李在明，早前宣稱一杯咖啡的成本僅120韓圜（不足1港元），卻能賣到約50港元，這番言論不僅惹來業界批評，還引起國內不少議論。國民力量黨批評，這番言論暴露了李在明對市場經濟的無知，誤解了零售定價背後的因素，還大大傷害了小商戶的心。

國民力量黨候選人金文洙也好不少多少。他回避直接批評尹錫悅的戒嚴令，成為李在明攻擊其的政治突破口。作為尹錫悅前勞動部長的金文洙僅表示，若當選總統將盡力消除選舉舞弊疑雲，對尹錫悅妻子金建希涉及的奢侈品醜聞，包括檢方正在調查的2022年後收受統一教官員贈送的Chanel手袋等指控，亦未作實質性回應。此前，金建希還被指控收受美籍韓裔牧師贈送的Dior手袋及涉嫌操縱股價。

共同民主黨候選人李在明日前宣稱，一杯咖啡的成本僅120韓圜（不足1港元），卻能賣到約50港元，這番言論惹來外界批評。(Reuters)

此外，上月27日舉行第3場總統候選人電視辯論，改革新黨候選人李俊錫發表了涉及女性私處的不當言論，他當日向同台的民主勞動黨候選人權英國提問：「如果有人談論女性時說『想把筷子插進女性的性器官』，這是否屬於厭女言論？」，其言論亦引發軒然大波。起初他仍無意退讓，但翌日卻表示：「我知道可能會有國民感到不適，對此我致以誠摯的歉意。」

韓國經歷了半年多的戒嚴風波引起的政治亂局後，本來已有不少重大的國家政策有待解決，還未計美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅措施問題急需處理。只可惜，這些重要的事項也都被上述的種種爭議給一定程度上掩蓋。