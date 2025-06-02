摩通CEO戴蒙警告：美國勿指望關稅令中國屈服　稱敵人在自己內部

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周五（5月30日）在加州列根國家經濟論壇（Reagan National Economic Forum）警告美國官員，稱不應認為中國會在持續的貿易壓力面前屈服，指出中國「不害怕關稅」。他亦表示比起北京威脅，自己更擔心來自美國內部的敵人。



據CNBC，戴蒙在論壇上說：「最大的問題是（美國）內部的敵人。我沒那麼擔心中國，中國確實是個潛在對手，他們在很多方面做得很好、可同時他們也存在很多問題。我真正擔心的是我們（美國）自己：我們能否團結一致、整合我們的價值觀、能力、管理技術？」

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府此前對中國加徵高達145%的關稅，上個月同意降至30%。據《Axios》報道，戴蒙對此警告：「我上週剛從中國回來。他們不害怕。我不會指望他們會向美國屈服。他們一遇到問題就會派10萬名工程師處理。中國已經為此準備了好幾年了。」

戴蒙還指出，美國對未來可能爆發衝突缺少軍事準備：「軍方人士告訴你，如果南海爆發戰爭，我們有7天的導彈。拜託，我們不能一本正經地說這話，然後覺得這樣沒問題。我們知道該做甚麼，現在就必須採取行動。」