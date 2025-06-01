香格里拉對話｜美日澳菲防長會晤　嚴重關切中國在南海活動

新加坡5月31日起舉辦香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），美國、日本、澳洲和菲律賓防長同日在新加坡進行防長會談並發表聯合聲明，對中國在東海和南海日益擴增的軍事影響力表達嚴重關切。參加香格里拉對話的中國國防大學代表張馳批評，該會議本質上是在打着「開放」的旗號搞分裂，打着「自由」的旗號製造對抗。



共同社報道，美國國防部長赫格塞思（Hegseth）、日本防衛大臣中谷元、澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）和菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）在聲明中表示，確認將強化四國合作，同意面向定期舉行部長級和工作層面會議展開協調。

2025年5月31日，新加坡香格里拉對話，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元出席峰會。（Reuters）

四國防長商定將為掌握東海和南海的狀況，探討制定共同開展情報收集、警戒監視、偵察活動的計劃。此外還確認將共同投資以強化菲律賓的網絡安全保障。

張馳表示中方對此表示堅決反對，並堅定維護自身的領土主權和海洋權益。同時，中國也與東盟（ASEAN）國家共同努力，以維護南海的和平穩定。