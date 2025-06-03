日本北海道接連發生地震　專家：沒有直接關係　仍需加強防範

日本北海道十勝地區在6月2日早上發生6.3級地震，是當地進入5月以來，至少發生5次震度4級以上地震。外界憂慮這些地震是否大地震的先兆，有專家認為沒有直接關係，但民眾仍需就有機會發生的超大型地震作防範。



日本放送協會（NHK）及朝日電視台等傳媒報道，日本氣象廳指，北海道在5月底發生多次地震，包括5月31日在釧路對開海域的黎克特制6級地震，以及6月2日清晨4時左右發生、位於十勝地區對開海面的6.3級地震等。

北海道東南部5月31日發生6.1級地震。（NHK圖片）

氣象廳表示，這些地震的規模不足以引發其他地震，而且各個地震的震源位置分布較廣，認為它們沒有關連。

當局同時提到，千島海構一帶或有可以隨時發生規模較大的地震。假如千島海溝或日本海溝周邊地區發生7級以上強震，或有可能引致其他巨大地震，氣象廳將在2小時內發布「北海道及三陸外海後續地震注意情報」，涵蓋北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城及千葉縣內182個市町村。

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不過即使當地最近地震頻繁，北海道大學理學研究院教授高橋浩晃表示，原本北海道面向太平洋地區就是地震多發區域，因此無需過份憂慮。他指地震會在沒有先兆的情況下發生，呼籲大家遇到強烈搖晃後就要立即避難，亦不要在較高位置放置雜物，以及檢查個人裝備等。