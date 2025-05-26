準過龍樹諒？希臘6.1級地震　監視器拍到「小貓提前預知急逃離」

希臘克里克島（Crete）5月22日發生規模6.1地震。



由於地震發生在清晨6時19分左右，嚇壞許多仍在熟睡的當地居民與遊客，而街上監視器拍到，一隻貓咪在地震發生前疑似就感知到地震，迅速逃離現場。

希臘克里克島22日發生規模6.1地震。（路透社）

希臘克里克島22日發生規模6.1地震。（路透社）

希臘克里克島22日發生規模6.1地震，監視器拍到一隻貓咪在地震發生前疑似預知到地震，迅速逃離現場。（Facebook@Serena Votania）

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網路流傳影片中可看到，地震發生前，一隻乳牛貓悠閒走在街道上，沒一會牠的態度突然變得十分緊張，停在路上似乎察覺到了甚麼，立即逃離現場，下秒便發生地震。

影片曝光後引發網友討論，許多網友留言：

「貓咪在地震發生前就感覺到了」

「太強了，貓咪竟然比我們早知道會有地震」

「其實不只貓咪，鳥類和許多動物也都這樣，有機會可以多觀察動物的反應」



當地媒體報道，克里克島22日發生規模6.1地震，整個愛琴海地區、土耳其和以色列部分地區均有感。遊客表示，地震發生時，感覺整個房間都在晃，持續了至少半分鐘以上。

希臘當局同時發布海嘯警報，要求島上居民與所有前來度假的旅客：

遠離海邊，到地勢比較高的地方。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】