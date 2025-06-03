烏軍突襲俄基地　烏媒：事前用博物館蘇聯軍機展品　訓練無人機AI

烏克蘭6月1日對俄羅斯發動「蛛網」（Spiderweb）行動，對其腹地的五座軍用機場發動無人機（FPV）襲擊。據烏克蘭情報部門消息及影片畫面顯示，本次行動摧毀了包括圖-95、圖-22轟炸機及A-50預警機在內的俄軍總計41架戰機。另據烏媒報道，烏克蘭軍方兩年前開始利用本土的軍事博物館收藏的前蘇聯飛機數據，訓練無人機人工智能（AI）演算法，用來識別並攻擊俄方的同類軍機。



《基輔郵報》引述軍事部落格Clash Report去年7月報道，指烏克蘭情報部門一直在訓練AI系統，使其無人機能夠利用前蘇聯時代的飛機圖片，學習識別和攻擊俄方軍機。

烏克蘭新聞網站Antikor報道，烏克蘭軍事情報局（HUR）人員2023年在中部波爾塔瓦重型轟炸機航空博物館（Poltava Museum of Heavy Bomber Aviation），從多個角度拍攝了數百張館藏前蘇聯轟炸機的相片。這些數據被用來識別敵機最薄弱的部位，使無人機AI能夠重創目標。

有關影片顯示，襲擊中的無人機攻擊了俄軍飛機的導彈掛架和油箱，造成嚴重破壞。

該博物館位於烏克蘭中部城市波爾塔瓦附近的一座機場上。機場始建於1920年代，曾是烏克蘭第一個客運航空公司基地，二戰後改建為戰略轟炸機基地。其展品有各種直升機、運輸機和戰鬥機，包括前蘇聯時期的圖-160、圖-22M3和圖-95MS轟炸機。