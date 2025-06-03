烏克蘭女住泰國別墅意外從無邊際泳池墮下身亡　出身自馬戲團世家

烏克蘭28歲馬戲團女特技員Veronika Kobzova於5月31日凌晨從泰國布吉一個渡假村別墅的天台無邊際泳池意外墮下，不幸傷重身亡，據泰媒報道，她當時曾喝酒，疑醉酒狀態下在泳池邊步行，失足墮進15米以下的後巷。



布吉新聞（Phuket News）6月1日報道，事發於31日凌晨3時半左右，目擊者向警方講述Veronika Kobzova曾喝酒，據報她在醉酒狀態下，在別墅泳池邊步行，不幸失足跌出泳池。在現場的其他兩名女子大驚報警，Veronika Kobzova送院，但返魂乏術，在約4時28分證實身亡，救援人員相信她在抵達醫院前已經離世。

烏克蘭28歲女特技員Veronika Kobzova從泰國布吉的別墅無邊際泳池墮下，不幸身亡（FB@Kobzova Veronika）

出身自馬戲團世家

外媒報道，Veronika Kobzova來自烏克蘭一個知名的馬戲團家族，她自12歲開始在馬戲團工作，曾經常到亞洲國家如中國表演，最近則是在泰國。

Veronika Kobzova也不時在社交網站發布自己在泰國表演的相片。

死者的叔叔、Circus Kobzov馬戲團負責人Mykola Kobzov在社交網站發文悼念，他傷心指姪女在一場悲慘意外中不幸去世，「她從15米高的地方墮下…… 年輕、美麗、成功——如今遭受如此巨大損失」。