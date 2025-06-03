歐盟擬限制中企參與醫療器械招標　中國：構築新貿易壁壘

據路透社報道，歐盟投票決定，將限制來自中國的醫療器械生產商進入歐盟市場，報復中國限制歐洲醫療器械進口商品。 在北京，外交部回應指，將堅決維護中國企業的正當合法權益。中國商務部也表示，歐方有關決定利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘，希望歐方糾正錯誤做法。



據報道，歐盟成員國首次根據《國際採購工具》（International Procurement Instrument，IPI），批准對中國採取懲罰性措施，在未來5年，限制中國企業參與價值超過500萬歐元（約4474萬港元）的歐盟醫療器械公共招標項目。

歐盟6月2日表示，在發現歐盟企業沒有獲得公平參與中國公開招標的機會後，歐盟各國政府支持歐盟委員會提出的限制中國醫療器械供應商競標公共合約的提議。(Reuters)

報道指，歐盟在2022年通過《國際採購工具》，旨在促使貿易夥伴在政府採購市場准入方面，作出對等和互惠的開放承諾。

外交部發言人林劍6月3日在例行記者會上表示，希望歐盟恪守市場開放承諾和世貿組織規則，為中國企業提供公平透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。 歐盟中國商會就敦促歐盟重新審視有關決定，避免將政策工具演變為貿易壁壘。

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

中國商務部新聞發言人也表示，歐方有關決定和歧視性的措施不僅損害中方企業利益，而且利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘，對這一保護主義做法，中方堅決反對。

發言人稱，當前全球經濟秩序正遭受單邊主義、保護主義的嚴重衝擊，作為負責任的主要經濟體，中歐應恪守世貿組織規則，堅持公平、透明和非歧視性原則，以相互開放應對挑戰，以合作對話妥處分歧，共同維護中歐經貿關係健康發展。

商務部希望歐方糾正錯誤做法，又指將密切關注歐方後續行動，並將採取措施，堅定維護中國企業的合法權益。

歐盟自去年4月展開調查，質疑中國政府的政策不公平地優待本土製造商，嚴重削弱歐盟企業及產品進入中國醫療器械公共採購市場的機會，從而鼓勵和推動國內醫療機構更多使用國產設備。