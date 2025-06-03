歐盟擬限制中企參與醫療器械招標 中國：構築新貿易壁壘
據路透社報道，歐盟投票決定，將限制來自中國的醫療器械生產商進入歐盟市場，報復中國限制歐洲醫療器械進口商品。 在北京，外交部回應指，將堅決維護中國企業的正當合法權益。中國商務部也表示，歐方有關決定利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘，希望歐方糾正錯誤做法。
據報道，歐盟成員國首次根據《國際採購工具》（International Procurement Instrument，IPI），批准對中國採取懲罰性措施，在未來5年，限制中國企業參與價值超過500萬歐元（約4474萬港元）的歐盟醫療器械公共招標項目。
報道指，歐盟在2022年通過《國際採購工具》，旨在促使貿易夥伴在政府採購市場准入方面，作出對等和互惠的開放承諾。
外交部發言人林劍6月3日在例行記者會上表示，希望歐盟恪守市場開放承諾和世貿組織規則，為中國企業提供公平透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關係健康穩定發展。
中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。 歐盟中國商會就敦促歐盟重新審視有關決定，避免將政策工具演變為貿易壁壘。
中國商務部新聞發言人也表示，歐方有關決定和歧視性的措施不僅損害中方企業利益，而且利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘，對這一保護主義做法，中方堅決反對。
發言人稱，當前全球經濟秩序正遭受單邊主義、保護主義的嚴重衝擊，作為負責任的主要經濟體，中歐應恪守世貿組織規則，堅持公平、透明和非歧視性原則，以相互開放應對挑戰，以合作對話妥處分歧，共同維護中歐經貿關係健康發展。
商務部希望歐方糾正錯誤做法，又指將密切關注歐方後續行動，並將採取措施，堅定維護中國企業的合法權益。
歐盟自去年4月展開調查，質疑中國政府的政策不公平地優待本土製造商，嚴重削弱歐盟企業及產品進入中國醫療器械公共採購市場的機會，從而鼓勵和推動國內醫療機構更多使用國產設備。