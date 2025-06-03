歐盟計劃限制中國醫療儀器公司進入市場　歐盟中國商會表示失望

歐盟6月2日表示，在發現歐盟企業沒有獲得公平參與中國公開招標的機會後，歐盟各國政府支持歐盟委員會提出的限制中國醫療儀器供應商競標公共合約的提議。



這是歐盟首次動用2022年通過的IPI，該法規旨在促進公共採購市場准入方面的互惠。根據IPI，歐盟委員會可以在未來5年內禁止中國企業參與金額較大的歐盟公共採購招標，或者對中國企業的投標給予懲罰性評分，以此來應對中國對歐盟企業的歧視性待遇。

今年1月，歐盟委員會發布的調查報告顯示，在其抽樣的中國公共採購招標項目中，87%存在對進口設備的直接或間接限制。在2022年至2024年間，中國招標文件中明確禁止進口設備的案例顯著增加。這些限制主要涉及耳鼻喉科儀器（如氣道清理設備）、通用診斷設備及醫學影像診斷設備。

歐盟委員會可以在未來5年內禁止中國企業參與金額較大的歐盟公共採購招標，或者對中國企業的投標給予懲罰性評分，以此來應對中國對歐盟企業的歧視性待遇。圖為今年5月北京舉行的第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會。(Getty)

歐盟委員會又指，中方迄今未提出任何糾正措施以改善現狀，惟雙方仍可通過協商達成協議以避免歐盟採取限制措施。

對此，歐盟中國商會表示失望和擔憂，並敦促歐盟重新考慮其決定。商會認為，當前全球貿易體系正面臨高度不確定性，中歐理應攜手維護自由貿易與多邊合作，而非單邊設限、加劇緊張。