華裔學者胡仕新成加州大學河濱分校校長 冀美國續歡迎中國留學生
撰文：劉耀洋
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加州大學理事會5月28日通過任命喬治亞大學（University of Georgia）華裔教務長胡仕新（Shixin Jack Hu）為加州大學河濱分校（The University of California，Riverside）第十任校長，將於7月15日正式就任。胡仕新5月30日受訪時表示，他希望中國學生未來赴美國升學時，仍然能感到自己是備受歡迎。
洛杉磯時報（Los Angeles Times）報道，胡仕新獲任校長後，將成為該校首位亞裔校長。他在中國湖南省的偏遠村莊長大，本科就讀於天津大學，後赴美國密歇根大學（University of Michigan，又譯密西根大學）進修。
胡仕新30日受訪時指出，無論是過去還是現在，美國及其在教育、研究方面的投資都尤如一盞明燈。他強調：「我的夢想和（現在）許多中國年輕人一樣，（都是）在美國大學體系中追尋自己的夢想。」
胡仕新稱，他希望中國學生能繼續獲歡迎赴美國升學，並體驗到其所經歷、改變人生的機會。他表示，美國政府須繼續支持國際生和大學研究，這樣美國才能在未來幾代繼續推動世界經濟發展。
胡仕新發表言論之際，正值特朗普政府被指收緊學生簽證，外媒稱美國務院下令所有駐外使領館，開始對所有打算前往哈佛大學（Harvard University）的簽證申請人進行額外審查；而國務卿魯比奧（Marco Rubio）則表示，政府將開始註銷中國留學生的簽證。
特朗普：在美國的中國留學生「不會有事」特朗普下令所有駐外使領館 加強審查所有前往哈佛大學簽證申請人魯比奧稱美國將取消中國學生簽證 北京：已向美方提出交涉魯比奧：美國將取消中國學生簽證 將加強審查中國及香港簽證申請