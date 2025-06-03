華裔學者胡仕新成加州大學河濱分校校長　冀美國續歡迎中國留學生

加州大學理事會5月28日通過任命喬治亞大學（University of Georgia）華裔教務長胡仕新（Shixin Jack Hu）為加州大學河濱分校（The University of California，Riverside）第十任校長，將於7月15日正式就任。胡仕新5月30日受訪時表示，他希望中國學生未來赴美國升學時，仍然能感到自己是備受歡迎。



洛杉磯時報（Los Angeles Times）報道，胡仕新獲任校長後，將成為該校首位亞裔校長。他在中國湖南省的偏遠村莊長大，本科就讀於天津大學，後赴美國密歇根大學（University of Michigan，又譯密西根大學）進修。

2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

胡仕新30日受訪時指出，無論是過去還是現在，美國及其在教育、研究方面的投資都尤如一盞明燈。他強調：「我的夢想和（現在）許多中國年輕人一樣，（都是）在美國大學體系中追尋自己的夢想。」

胡仕新稱，他希望中國學生能繼續獲歡迎赴美國升學，並體驗到其所經歷、改變人生的機會。他表示，美國政府須繼續支持國際生和大學研究，這樣美國才能在未來幾代繼續推動世界經濟發展。

加州大學理事會2025年5月28日通過任命佐治亞大學（University of Georgia）華裔教務長胡仕新（Shixin Jack Hu）為加州大學河濱分校（The University of California，Riverside）第十任校長。圖為胡仕新在佐治亞大學網站上的照片。

胡仕新發表言論之際，正值特朗普政府被指收緊學生簽證，外媒稱美國務院下令所有駐外使領館，開始對所有打算前往哈佛大學（Harvard University）的簽證申請人進行額外審查；而國務卿魯比奧（Marco Rubio）則表示，政府將開始註銷中國留學生的簽證。