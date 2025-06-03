韓國大選點票中　多間韓媒報道李在明當選

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，投票時間為上午6時（香港時間上午5時）至下午8時（香港時間下午7時）。韓媒進行的票站調查預測共同民主黨候選人李在明獲勝。

這次大選的投票率為79.4%，創下自1997年以來韓國總統大選的新高。



韓國第21屆總統選舉點票工作正緊鑼密鼓地進行之際，韓聯社指，李在明當選幾成定局。包括KBS和JTBC在內多間韓媒報道李在明當選韓國總統。

李在明當晚在首爾的家門外受訪，對選民的投票表示尊敬，稱「將竭盡全力完成賦予我的重大責任和使命，不辜負人民的期望」，隨後與妻子乘車前往國會的所在地汝矣島。

由KBS、MBC和SBS進行的票站調查顯示，李在明預料會在韓國大選中獲勝，預期支持率為51.7%，預期金文洙支持率為39.3%。而JTBC則指，預期李在明支持率為50.6%，預期金文洙支持率為39.4%。

韓國大選：2025年6月3日，韓國首爾一名選民帶着兒童一同投票。（Reuters）

本屆總統選舉共有7名候選人登記參選，其中2人已宣布退選，最終有5名候選人參加角逐。其中，李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫為呼聲較高的熱門人選。

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，投票時間為上午6時（香港時間上午5時）至下午8時（香港時間下午7時）。韓媒進行的票站調查預測共同民主黨候選人李在明獲勝。圖為李在明的支持者在得知票站調查結果後歡呼。（Reuters）

全國共設有14,295個投票站，合資格選民人數約為4,439萬。鑑於部份選民或無法於周二投票，當局鼓勵提前投票。

今屆提前投票在5月29日至30日進行，已有逾1,500萬名選民參與，投票率為34.74%。海外韓國公民已於5月20日至25日投票。

韓媒指，無論最終由誰當選新一任總統，都面臨着平息當前混亂、化解危機的艱巨任務，韓國新任總統面臨經濟、政治等多重考驗。此外，緩解保守和進步陣營之間的對立等也刻不容緩。