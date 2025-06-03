韓國大選會有意外嗎？最年輕黨魁參戰高顏值搶fo

韓國第21屆總統選舉當地時間6月3日上午6時開始正式投票。此次選舉在前總統尹錫悦被彈劾之後舉行，受到各界高度關注。有哪些人參選？誰有望成為新總統？計票結果何時揭曉？



1. 5人角逐 3人呼聲高

此次選舉原有7名候選人登記參選，但其中兩人已宣佈退選，最終有5人參加角逐。

這5名候選人分別是：共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨候選人權英國、無黨派候選人宋鎮鎬。其中，李在明、金文洙、李俊錫三人呼聲較高。

李在明在上屆選舉中以0.73個百分點的微弱劣勢不敵尹錫悦。本屆選舉前，李在明在多輪民調中領跑，輿論普遍關注他能否取得一場壓倒性勝利。

金文洙曾任僱傭勞動部長官，其政治生涯經歷過「從左向右」的轉變，曾先後擔任三屆國會議員和兩屆京畿道知事，在競選活動中重點強調促進經濟惠民生的決心。

李俊錫年僅40歲，曾是韓國憲政史上主要政黨中最年輕的黨首，此次參選可看作是為未來積攢政治資本。

2. 李在明選前民調領跑

韓國《公職選舉法》規定，為避免影響選民投票，在正式投票日前一周禁止開展新的民意調查。此前進行的多項民調中，李在明穩步領跑。

韓國民調機構「真實計量器」5月28日發布的選前最後一次民調結果顯示，李在明以49.2%的支持率領跑，金文洙為36.8%，李俊錫為10.3%。韓國社會輿論研究所同日發布的民調結果顯示，李在明支持率為49.3%，領先金文洙12.7個百分點。

不過，隨着投票日臨近，國民力量黨和改革新黨所屬的保守派陣營加速抱團，金文洙和李俊錫的支持率有所上升，總統之位「花落誰家」仍存變數。

2025年5月12日，韓國首爾，圖為支持者參加韓國共同民主黨候選人舉辦的競選集會。（Reuters）

韓國全國投票站當地時間6月3日6時至20時開放，投票結束後將立即開始計票。韓國輿論預測，初步結果或將於6月3日午夜前後公布。韓國中央選舉管理委員會預計，計票將在當地時間6月4日上午6時左右結束。

據媒體報道，由於本屆選舉在總統缺位的情況下舉行，韓國行政安全部正籌備6月4日在國會舉行總統就職儀式，預計儀式將以就職宣誓為主要內容從簡舉行。

韓國總統大選：2025年6月1日，韓國保守派國民力量黨總統候選人金文洙在首爾競選集會上發表演說。（路透社）

3. 前總統們為候選人「站台」

據媒體報道，近日，韓國前總統尹錫悦、文在寅、朴槿惠、李明博等在公眾場合通過各種方式表達對各自陣營候選人的支持。

尹錫悦5月31日表態支持國民力量黨候選人金文洙。國民力量黨方面對此表示，「前總統不應該接近國民力量黨」。尹錫悦上月宣佈退出國民力量黨，韓聯社評論說，「國民力量黨似乎擔心前總統尹錫悦的言論可能會對温和派的選票產生負面影響」。

5月29日上午，文在寅在慶尚南道一處提前投票站投票後表示，「這是一場將對尹錫悦政府國政整體失敗和內亂進行評判的選舉」，「必須以壓倒性的審判，對相關責任人進行嚴格追責」。5月23日，李在明曾與文在寅會面。

2025年6月2日，韓國首爾，韓國民主黨總統候選人李在明在競選集會上發表演說。(Reuters)

朴槿惠5月24日同金文洙見面時說：「請不要糾結於過去，團結一致，一定能贏得選舉。」金文洙當天在前往參訪前總統朴正熙出生地時表示「必須恢復（其女兒）朴槿惠的名譽」，以告慰朴正熙。

李明博5月27日與金文洙在一家酒店共進午餐。李明博讚揚金文洙比「任何人都更了解勞動者和企業經營的困難」，「希望他能成為一名治理國家的好總統」。

2025年4月21日，韓國首爾，圖為前總統尹錫悦首次就內亂罪出庭。（Reuters）

4. 選民投票熱情高漲

本屆選舉韓國全國共設有14295個投票站，選民人數約4439萬。

為鼓勵6月3日可能因故無法投票的選民提前投票，本屆選舉已於5月29日至30日進行「事前投票」，已有逾1500萬名選民參與，投票率為34.74%，是2014年設立該投票制度以來的第二高值。海外韓國公民也於5月20日至25日進行了投票。

分析人士指出，選民投票熱情高漲主要是因為各界對本次選舉關注度極高。有政治評論家認為，對於很多韓國選民來說，此次選舉是對尹錫悦的「審判選舉」。

韓國憲法法院4月4日通過彈劾總統尹錫悦的裁決，尹錫悦被罷免總統職務。根據法律，韓國須在60日內舉行新一屆總統選舉。